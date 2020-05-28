Konut kredileri Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Vatandaşların ev alabilmeleri için konut kredisine başvurması şart. Bu bağlamda kredi faiz oranları da oldukça merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İng, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları düştü. 0.49-0.79-0.90 faiz oranlarıyla vatandaşları ev sahibi yapıyorlar. 180 ay vadeli yüzde 0.79 faiz oranıyla kredi veriyorlar. 2. el konut alımlarında ise bu 3 devlet bankası müşterilerine yine 180 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyorlar. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Detaylar takvim.com.tr'de
KREDİ FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM YAPI KREDİ BANKASINDAN
Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
0.90 FAİZ ALTINDA KAÇ BANKA KONUT KREDİSİ VERİYOR?
Bankaların birbiri ardına konut kredisi faiz indirimleri devam ederken, bayram sonrasında bazı bankalar 0.90 altında konut kredisi veriyor. Yüzde 0.90 faiz altında konut kredisi veren bankalar şöyle sıralanıyor:
* Vakıf Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 0.79
* Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89
* Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.79
* Alternatif Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89
* ING konut kredisi faiz oranı yüzde 0.89
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ
Güncel bankaların konut kredisi faizleri ise aşağıda sizler için bir araya getirildi:
* Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09
* Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
* Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
* QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.23
* Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.51
* Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94
* Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94
* İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.92
* Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.92
* TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94
* Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı yüzde 0.95
* Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 0.94
* HSBC konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99
* Denizbank mortgage konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09
NOT: FAİZ ORANLARI BANKALARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.
Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.
HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?
Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.
Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.
Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.
HANGİ DURUMLARDA KONUT KREDİSİ KULLANILAMAZ
Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.
Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.
Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.
Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.