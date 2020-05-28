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    • Ekonomi
    • 28.05.2020 12:38
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    • 28.05.2020 12:41
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    Milyonları ilgilendiriyor! harcamalarında yüksek lere itiraz edin!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle nakit harcama yapmak istemeyen vatandaşlar na yüklendi. Son bir haftada 17 milyar lira kredi kartı harcaması yapıldı. Harcamaların çoğu ise internet üzerinden yapılırken gıda alımı 111 milyon lira arttı. Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü , kredi kartı kullanıcılarına önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

    Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi.

    İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

    * Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın

    * Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını ödeyin

    * Gelen Ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın

    * Kartınızdan nakit çekmeyin

    * Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın

    * Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız aldığınız malın fiyatı iki katını geçer unutmayın

    * Bankaya değil eşe dosta borçlanın

    * İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın mutlaka konuşun

    *Kart borcunuzu düşük faizli tüketici kredisi alarak kapatabilirsiniz

    * Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir hukukçudan destek alabilirsiniz

    * Fazla kart fazla sorun demektir. Tek bir kart en fazla iki kart taşıyın. Her ikisinin toplam limiti gelirinizi aşmasın
    Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Kredi kartı harcamalarında yüksek faizlere itiraz edin!
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