Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi.
İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...
* Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın
* Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını ödeyin
* Gelen Ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın
* Kartınızdan nakit çekmeyin
* Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın
* Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız aldığınız malın fiyatı iki katını geçer unutmayın
* Bankaya değil eşe dosta borçlanın
* İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın mutlaka konuşun
*Kart borcunuzu düşük faizli tüketici kredisi alarak kapatabilirsiniz
* Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir hukukçudan destek alabilirsiniz
* Fazla kart fazla sorun demektir. Tek bir kart en fazla iki kart taşıyın. Her ikisinin toplam limiti gelirinizi aşmasın