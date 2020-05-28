HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ

Dün akşam TRT Haber kanalının canlı yayın konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme bomba gibi düşen önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de kredi paketleri konusunda yapılan açıklama vatandaşı heyecanlandırırken Bakan Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.

Biz burada olduğumuz sürece anahtar milletin elinde olacak. Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" açıklaması ile ev sahibi olmak isteyen kişilere özellikle de dar gelirli ailelere bir umut ışığı yakmış oldu.