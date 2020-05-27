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    • Ekonomi
    • 27.05.2020 15:34
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    • 27.05.2020 15:44
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    : Milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor

    Son dakika haberi... Yenilenebilir enerji üretiminde rekor kırıldı. , konuya ilişkin "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." paylaşımında bulundu.

    Yeni rekorlara imza atıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu oranla günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora daha imza attıklarını kaydetti.



    ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Bakan Dönmez'in paylaşımını alıntılayan Berat Albayrak, "2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.


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