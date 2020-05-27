ŞARTLARI KARŞILAYAN HAVALİMANLARINA SERTİFİKA VERİLECEK

Bu çerçevede bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına sertifika verilecek. Söz konusu sertifika, muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak. Böylece havalimanlarında Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenecek.

Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülkenin Türkiye olacağını belirterek, "Ülkemizde bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşların daha güvenli yapılması imkanı oluşturuldu. Dış hat uçuşlarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve muhatap ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir. Bu görüşmeler sonucunda, dış hat uçuşlarının da emniyetli şekilde başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.