Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi. Son durumu değerlendiren analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti ve 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları son durum

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?