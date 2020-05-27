Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,1, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0960 seviyesinde dengelendi. Son durumu değerlendiren analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,75'in altında kapanışlar olması durumunda 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti ve 6,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi. İşte 27 Mayıs güncel döviz kurları son durum
DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 372 BİN 100 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 371 bin 850 lira, en yüksek 381 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 372 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 606 milyon 993 bin 531,39 lira, işlem miktarı ise 1.645,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 607 milyon 30 bin 833,31 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank sıralandı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler pay piyasalarına yön veren majör gelişme olmayı sürdürürken, Asya tarafında endekslerin yönünde Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı etkili oluyor.
ABD ile Çin arasında yeniden gerilen ilişkiler de belirsizlik unsuru olarak fiyatlanırken, tüm bunlar sonucunda borsalarda bir süredir gözlenen dalgalı seyir bugün de devam etti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 azalarak 2.837 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artarak 21.419 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 107,5 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 31.169 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 23.246 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.031 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 350 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 11.552 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.119 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 7.068 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 4.632 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 17.879 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 0,2 azalışla 1,0960, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,2300 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD-Çin geriliminin artabileceğine ilişkin endişelere karşın ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımlarla pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Avrupa'da bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini kaydetti.