Dolarda düşüş sürecek mi? 27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar/TL kuru son durum nedir?

27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar/TL kuru son durum nedir? Dolarda düşüş sürecek mi? Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması için atılan adımlarla pozitif görünümünü koruyor. Küresel piyasaların pozitif seyre girmesiyle birlikte dolar kurunun ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki, 27 Mayıs dolar ne kadar? İşte Dolar/TL kuru son durum!

DOLAR NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7630 liradan, avro 7,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,7610 liradan alınan dolar, 6,7630 liradan satılıyor. 7,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4280 lira olmuştu.