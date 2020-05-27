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    • 27.05.2020 10:44
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    açıkladı: Binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazı ihracatı gerçekleşti

    Son dakika haberi... , "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız." açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank açıkladı: Sayı bini geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi." ifadesinde bulundu.

    , "Bugün itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım solunum cihazımızın ihracatını gerçekleştirmiş durumdayız." dedi.

    Bakan Varank, "Ekonomik konjonktür toparlanmaya başladı. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor." açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank, "Türkiye, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir." dedi.

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