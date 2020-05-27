



OTOMOTİV, HAVACILIK VE ENERJİDE ÜRETİM ZAYIFLADI

Bölgelerin çoğunda imalat sektöründe keskin düşüşler yaşandığına dikkat çekilen raporda, otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde üretimin zayıfladığı aktarıldı.

Raporda, otomobil ve konut satışlarının azaldığına işaret edilerek, birçok bölgede yeni projelerin hayata geçirilememesinden dolayı müteahhitlik faaliyetinin de düştüğü bildirildi.