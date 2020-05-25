Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredisi için başvuru sonuçları gelmeye başladı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderiliyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Bu bağlamda Temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı. Detaylar takvim.com.tr'de
TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilecek. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİ DURUMU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.
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VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temel ihtiyaç desteği ile ilgili bir bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.
İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
KREDİMİ NASIL KULLANABİLİRİM?
İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Krediler ATM'lerden Bankkartla veya Bankkart yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden istenilen zamanda alınabilecek..
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUCU OLUMLU OLAN ANCAK BANKA HESABI OLMAYANLAR ATM'DEN NASIL PARA ÇEKECEK?
Ziraat Bankası hesabı olmayan kişiler onaylanan temel ihtiyaç destek kedisi paralarını Ziraat Bankası ATM 'leri üzerinden sırası ile;
Kartsız İşlemler
Diğer İşlemler
İhtiyaç Destek Kredisi Ödemesi tuşlarına basarak gerçekleştirebilecek.