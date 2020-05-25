Kargolar çalışıyor mu? 25 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo açık mı?

Kargolar çalışıyor mu? 25 Mayıs Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargoların çalışıp çalışmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle birçok işletmenin çalışması yasaklandı. Yasak kapsamında 81 ilde vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Sipariş bekleyen veya kargo göndermek isteyen kişiler de kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişiler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.

Yani kargo şirketlerinin çalışmasında herhangi bir aksama yok. Ancak kargo şirketleri konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.