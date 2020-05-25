Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor.

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor.