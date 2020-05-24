Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımları kapsamında son 5 yılda 4 milyon 626 bin 243 anneye, yeni doğan bebekleri için toplam 2 milyar 399 milyon 48 bin lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez Mayıs 2015'te başlatılan doğum yardımı uygulamasının güncel durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.