Turistin gözü Türkiye’de

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektörün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Yaptığım görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde. Şeffaf çalışmanın ve sistemimizi detaylıca paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek" dedi. Yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile yapan Ersoy, Türkiye'nin tatil konusunda güvenli adres olduğu görüşünün Avrupa ülkelerinde hakim olduğunu dile getirdi.