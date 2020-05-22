İnternetten 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet 65 yaş üstü yol izni belgesi!

SEYAHAT İZNİNİ KİMLER ALABİLİR?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek.