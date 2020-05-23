



Ramazan ayı sonunda fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide havuç, en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber ve üreticide kuru soğan olduğunu belirten Bayraktar, "Markette 21, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 10, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü oldu, markette 5, üreticide 11 üründe fiyat değişmedi" şeklinde konuştu.