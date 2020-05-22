Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecek. Aynı zamanda Ziraat Bankası çiftçi kredisi desteklemesi ile ihtiyacınız olan bütün çiftçilik yatırımlarına finansman sağlayabilirsiniz. Peki Ziraat Bankası çiftçi kredisi 2020 faiz oranları, şartları ve başvurusu detayları takvim.com.tr'de
Çiftçiler üretimini daha güvenli yapacak
Ziraat Bankası'nın tarım kredisi uygulamalarında, üreticilerin elektrik ve sulama giderlerini karşılayabilmeleri için kredi kullandırılacak. Ancak, üreticilerin bu tür ödemelerini zaman zaman aksatmaları, elektrik ve sulama borçlarının birikmesine, geciken/ödenmeyen borçlar nedeniyle su kullanımının yasal olarak engellenmesi üretimde aksamalara neden olabiliyor. Bu kredi ürünü ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, Türkiye'de tarımsal üretimin belirtilen gerekçelerle aksamaması ve üreticilerin birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanıyor.
Üreticiler krediden nasıl faydalanacak?
Krediden yararlanabilmek için üreticilerin kendi adına elektrik ve su aboneliğinin bulunması ve tarımsal üretim faaliyetinin devam etmesi gerekiyor.
Bu şartları taşıyan üreticiler, aboneliklerinin bulunduğu kurumdan/şirketten borç kapama tutarını gösteren bir yazı ile çalıştıkları Ziraat Bankası Şubesi'ne müracaat edebilecek. Banka, gerekli çalışmaları yaparak kredi limitini belirleyecek. Kredi üreticiye ödenmeyecek, doğrudan ilgili kurumun/şirketin hesabına aktarılarak birikmiş borçların kapanması sağlanacak.
"Hedefimiz, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine katkı sağlamak"
Kredi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak, buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler." dedi.
Kredinin faiz oranının vade boyunca sabit olacağını belirten Pişmaf, "Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek.
Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle 'elektriğim, suyum kesilir mi?' endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Ziraat bankası Büyükbaş Hayvan Kredi Şartları Nedir?
Ziraat bankası 2020 yılında cari faiz oranını senelik olarak %10 olarak uygulamaya başlamıştır. Şartlara uygun çiftçilerimize yıllık uygulanan bu faiz oranı üzerinden ciddi faiz desteği devlet tarafından sağlanmaktadır. Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat bankasından faiz indirimli kredi imkanlarından yararlanarak damızlık yada sütçü olarak olarak büyükbaş hayvan alımı yapacaksanız bazı şartları sağlamanız şarttır. Banka ve İl Müdürlükleri tarafından aranan şartlar hayvandan ve sizden olarak 2 şekle ayrılmaktadır. Sizden ve alacağınız hayvandan aranan şartlar ise şu şekildedir.
Devlet destekleri alınacak olan büyükbaş hayvanın mutlaka Türkiye'de kayıtlı olması gerekmektedir.
Büyükbaş hayvanın en fazla bir kere doğum yapmış yada gebe olması
36 Aylık 'dan büyük olmaması
Alınacak olan büyükbaş eğer ki manda ise 48 aydan büyük olmaması ve bir kere doğum yapmış olması
Büyükbaş cinsinin holstein siyah ve alaca veyahutta brownsiwis, simenta, jersey
Olması gerekmektedir.
Bu şartlar dahilinde hayvan alacak olan çiftçilerimizin bankadan kredi alacakları içinde şu kredi şartlarına da uygun olması istenilir.
Mutlaka KKB kredi notu değerinin yüksek olması. (en az 1690 puan ve üzeri)
Gerek duyulduğu vakit en az iki kefil (eşlerinin onayı ile tercihen bordrolu SGK olarak çalışan)
Vergi dairesinden borcu yoktur. (ücretsiz olarak tüm vergi dairelerinden vatandaşlık numarası ile verilmektedir.)
ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi
Hayvan sahibi ise hayvan küpe numaraları değil iseler ipotek yani rehin değeri olan mal, mülk.
Banka sözleşme formunun doldurması ve imzalanması.
Genç Çiftçi Kredisi
Devlet desteğine ek olarak ziraat bankası genç çiftçilerin işlerini daha ve hayallerini daha da büyütmeleri için bu kredi desteğini vermektedir. 18 – 41 yaş aralığında verilen devlet desteğine ek olarak verilmektedir. Devlet tarafından verilen hibe desteğinin 3 katına kadar Ziraat Bankası genç çiftçi kredisi verilmektedir.
Hayvancılık namına aldığınız bütün hibeleri kapsamaktadır. Örtü altı (seracılık, muz, kültür mantarcılığı, sebze gibi) yatırımlarınız için alabilirsiniz. Fakat bankanın desteklemediği bazı kredi türleri vardır. Bunlar destek kapsamında verilmediği için Ziraat Bankası da desteklememektedir. Bunlar:
Sera kurulumundaki su deposu dışında kalan bütün metaryaller.
Tarım yapılacak arazinin alımı.
Kurulu sera gibi işletme satın alımları.
Traktör alımları, desteklenmemektedir.