"Hedefimiz, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine katkı sağlamak"

Kredi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak, buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler." dedi.

Kredinin faiz oranının vade boyunca sabit olacağını belirten Pişmaf, "Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek.

Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle 'elektriğim, suyum kesilir mi?' endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum." ifadelerini kullandı.