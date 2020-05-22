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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 12:41
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    • 22.05.2020 12:41
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    'da ekonomiye koronavirüs darbesi! Vergi gelirleri dibe çakıldı!

    ülkenin nisan ayına ilişkin aylık vergi gelirleri verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri 2019’un aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 39 milyar ya geriledi.

    Koronavirüs darbesi! Vergi gelirleri dibe çakıldı!

    Gelir ve kurumlar vergi gelirlerinde düşüş görülürken, havacılıktan sağlanan vergi gelirlerinde yüzde 95 gerileme olması dikkati çekti.

    Yılın ocak-nisan döneminde ise federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 düşüşle 220 milyar ya geriledi.

    Bakanlık, açıklamasında, vergi gelirleri bakımından gelecek birkaç ayın sıkıntılı olacağına vurgu yaptı. Alman hükümeti, 14 Mayıs'ta bu yıl için vergi gelirleri beklentisinde Kovid-19 salgını nedeniyle revizeye giderek bir önceki tahmine göre söz konusu gelir tahminini 81,5 milyar avro düşürmüştü.

    2020'de federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 717,8 milyar avroya gerilemesi bekleniyor.

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