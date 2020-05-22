Yaz sıcağına karşı yalıtım önerisi

Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanıısı yalıtımının sadece kış aylarında soğuk havaya karşı değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önlemlerin başında geldiğini söyledi. Son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımının, binalarda enerji verimliliği sağlayarak aynı zamanda ülke ekonomisini de direkt etkilediğini vurgulayan Gökçe, ülke olarak binalarda kullandığımız enerji miktarının, toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmını yani yüzde 30'u aştığını kaydetti. Gökçe, dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu olduğunu anlatarak, "Alacağımız önlemlerle hem yaz hem kış mevsiminde enerji savurganlığının önüne geçmemiz mümkün. Yalıtım uygulamaları ile doğalgaz ve elektrik tüketimini büyük ölçüde azaltabiliriz" diye konuştu.