Son dakika: Türkler teknoloji devi Philips'e talip!

İş dünyasının en büyük 5 STK'sı satışa çıkarılan dünya devi Philips'in küçük ev aletleri bölümünün markasını satın almak için güçbirliğine gidiyor. DEİK Asya-Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın, ilk kez Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında yapılan toplantıda dile getirdiği 2.3 milyar euroluk cirosu bulunan Philips Küçük Ev Aletleri bölümünün alınması önerisi iş dünyası örgütlerinden tam destek aldı. Aynı zamanda Arzum Yönetim Kurulu Başkanı da olan Kolbaşı'nın Philips küçük ev aletleri markasını konsorsiyum kurarak alınması önerisine TOBB, DEİK, TİM, MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bizzat arayarak maddi ve manevi tam destek verdi.



HÜKÜMET DE DESTEK VERDİ

Kolbaşı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de artık bir şeylerin değişmeye başladığını söyledi. Konunun hem Hazine ve Maliye hem de Ticaret bakanlıkları tarafından da destek gördüğünü söyleyen Kolbaşı, "Biz Türkiye olarak Almanya ve Çin arasında üretim olarak en güçlü ülkeyiz. Bu nedenle Türk işdünyasının konsorsiyumlar yaparak, dünya markalarını almayı bir ekonomik model haline getirmesi gerekiyor" dedi. Bu öneriden sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin de bizzat arayarak her türlü işbirliği konusunda hazır olduklarını açıkladıklarını belirtti.

Türkiye'nin küçük ev aletleri pazarının 1 milyar dolar olduğunu, dünyada ise 100 milyar dolarlık bir pazarın olduğunu söyleyen Kolbaşı, "Dünyada 10 bin 300 küçük ev aletleri markası var. Bunların arasında en büyüğü 2.3 milyar Euro'luk cirosuyla Philips'in küçük ev aletleri bölümü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan destek istedik" diye konuştu. Pekcan da süper kredi çalışmasını bunun için yaptıklarını, "Bakanlığımızın "yurt dışında şirket ve marka satın alma destekleri" var. Siz konsorsiyumu kurun, bize başvurun. "Marka desteği" kapsamında elimizden geleni yaparız" dedi.



BAŞKA MARKALAR ARAŞTIRIYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ya marka çıkartacağını ya da marka alması gerektiğini belirterek, "Murat beyin önerisini destekliyorum. Bu konuda maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi. Dünyada satılık başka çok markanın olduğunu söyleyen Gülle, bu fırsatların araştırılması için bir ekibin çalıştığını söyledi.



GİRİŞİM SERMAYESİ FONUMUZ HAZIR

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni bir paradigma değişiminin gerektiğini belirterek, öneriye destek verdiklerini söyledi. MÜSİAD'ın Girişim Sermayesi Fonu'nun bu tür çalışmalar için uygun olduğunu söyleyen Kaan, "SPK'nın denetlediği ayrıca bağımsız denetimden geçen bu fonla yatırımı halka açmak mümkün" diye konuştu. (Sabah)