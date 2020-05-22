

"Jeopolitik risklerdeki artışı ekonomilerin açılması beklentisi ile yükselen trende dönüşü engelleyen bir gelişme olarak görüyoruz.

"Mart ayında yaşanan benzeri bir satış dalgası söz konusu değil. Ama dipten dönüş sinyali veren MSCI Türkiye / MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler

göstergesini zorlayacak ve Borsa İstanbul'u 98.500 -102.500 bandında aşağı yönlü hareketlendirecek bir gelişme olarak görüyoruz.

"ABD vadelileri ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 civarı aşağı yönlü bir seyre işaret ediyor.

"Risk iştahının bozulmaya devam etmesi ve doların güçlenmesi durumunda satışlar sertleşebilir."