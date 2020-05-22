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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 10:06
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    • 22.05.2020 10:06
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    kataloğu 2020! 22 Mayıs kaçta açılıyor?

    aktüel katalog en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bolluk ve bereket ayı Ramazan’ın son günleri idrak ediliyor. Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacağı için vatandaşlar market alışverişlerini şimdiden yapıyor. Bu kapsamda 22 Mayıs çalışma saatleri de merak ediliyor. Ramazan Bayramı’na özel hazırlanan kataloğunda çikolata çeşitlerinden kahveye, kolonyadan şekerlere, elektronikten mutfak ürünlerine, spor ürünlerinden kıyafetlere kadar pek çok çeşitte ürün sunuluyor.

    22 Mayıs BİM kataloğu 2020! 22 Mayıs BİM kaçta açılıyor?

    BİM marketler bir süredir Cuma aktüel ürünlerini Çarşamba günleri yayınlamaya başladı. Bu noktada 22 Mayıs aktüel ürünler 20 Mayıs'ta satışa sunuldu. Sokağa çıkma yasağı öncesine BİM saatlerinde de farklılık yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na özel aktüel ürün kataloğunu sizler için haberimizde derledik, inceleyerek alacaklarınızı liste yapıp markete gidebilirsiniz. Ayrıca BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını da derledik.

    22 MAYIS BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    BİM marketler 22 Mayıs tarihinde 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet verecek. 23 Mayıs yani arefe gününde ise 10:00-17:00 saatlerinde açık olacak. Ramazan Bayramı boyunca kapalı kalarak hizmet vermeyecek.

    BİM AKTÜEL RAMAZAN BAYRAMI İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU

    BİM 20-22 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi 22 Mayıs BİM kataloğu 2020! 22 Mayıs BİM kaçta açılıyor?
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