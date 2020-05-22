22 Mayıs BİM kataloğu 2020! 22 Mayıs BİM kaçta açılıyor?

BİM marketler bir süredir Cuma aktüel ürünlerini Çarşamba günleri yayınlamaya başladı. Bu noktada 22 Mayıs aktüel ürünler 20 Mayıs'ta satışa sunuldu. Sokağa çıkma yasağı öncesine BİM saatlerinde de farklılık yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na özel aktüel ürün kataloğunu sizler için haberimizde derledik, inceleyerek alacaklarınızı liste yapıp markete gidebilirsiniz. Ayrıca BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını da derledik.