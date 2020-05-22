22 Mayıs BİM kataloğu 2020! 22 Mayıs BİM kaçta açılıyor?

BİM marketler bir süredir Cuma aktüel ürünlerini Çarşamba günleri yayınlamaya başladı. Bu noktada 22 Mayıs aktüel ürünler 20 Mayıs'ta satışa sunuldu. Sokağa çıkma yasağı öncesine BİM saatlerinde de farklılık yaşanıyor. Ramazan Bayramı'na özel aktüel ürün kataloğunu sizler için haberimizde derledik, inceleyerek alacaklarınızı liste yapıp markete gidebilirsiniz. Ayrıca BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını da derledik.
22 MAYIS BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM marketler 22 Mayıs tarihinde 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet verecek. 23 Mayıs yani arefe gününde ise 10:00-17:00 saatlerinde açık olacak. Ramazan Bayramı boyunca kapalı kalarak hizmet vermeyecek.
BİM AKTÜEL RAMAZAN BAYRAMI İNDİRİMLİ ÜRÜN KATALOĞU
BİM 20-22 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu
• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W
• Dahili Hafıza: 128 GB
• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
• Android 9.0
• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
• Video UHD (3840 x 2160) @30fps
• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
• Yüz Tanıma
• Pil Gücü 4500 mAh
• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
• 3 renk seçeneği