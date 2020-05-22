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    • 22.05.2020 09:41
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    Brent kritik seviyenin altını gördü | 22 Mayıs 2020 fiyatları

    Brent ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,77 azalışla 34,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 32,23 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, Eden Ülkeler Örgütü () ve iş birliği yapan OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin fiyatların orta vadede toparlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu belirtiyor.

    Brent petrolün varili o seviyelerin altını gördü!

    Brent ün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 34,70 dolardan işlem görüyor.

    Dün 36,98 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı, günü 36,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,77 azalışla 34,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 32,23 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatlarının düşüşünde, 'in ekonomik büyüme hedeflerini kaldırması ve çıkaracağı yeni güvenlik yasasına dair endişeler etkili oluyor.

    Küresel ekonomik büyümeye dair olumsuz beklentiler de küresel petrol fiyatlarını baskılıyor.

    Uzmanlar, Eden Ülkeler Örgütü () ve iş birliği yapan OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin fiyatların orta vadede toparlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 36,77 ile 38 dolar aralığının direnç, 35,54 ile 34,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrol kritik seviyenin altını gördü | 22 Mayıs 2020 Brent petrol fiyatları
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