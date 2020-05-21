TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI

Bu rakamlar ise şunlar;

* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı

* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı

* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı

4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ

Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.

TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI

Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.