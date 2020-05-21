Kamuda görev yapan 500 bin işçinin 2020 yılına ait tediye (ikramiye) ödemeleri 22 Mayıs'ta (bugün) yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı karar ile işçiler bu tarihte 13 günlük tediyelerini hesaplarında görecek. Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İKİNCİ TAKSİT ÖDENECEK
Her yıl kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor. 52 gün üzerinden ödenen ilave tediye ödemesi 4 takside ayrılmaktadır. 13 'er günlük ödenen tediyeler için tarihler Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirleniyor.
İşçilere ödenecek ilave tediye miktarları şu şekilde:
KİM, NE KADAR ALACAK?
Brüt maaş --- Brüt tediye (52 gün) --- Net tediye (52 gün) --- 2. taksit (13 gün) --- Brüt tediye (13 gün)
2.943,00 -------- 5.101,20 --------- 3.646,84 ----------- 911,71 --------- 1,275,30
3.000,00 -------- 5.200,00 --------- 3.717,52 ----------- 929,38 --------- 1.300,00
3.250,00 --------- 5.633,16 --------- 4.027,20 ----------- 1.006,80 --------- 1.408,33
3.500,00 --------- 6.066,84 --------- 4.337,24 ----------- 1.084,31 ---------- 1.516,66
Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası Ocak ayında yatırılmıştı. 22 Mayıs'ta ise ikinci taksit olarak yine 911,73 lira yatırılacak.
NASIL HESAPLANIYOR?
İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yıla ait ilk 13 günlük tediyeler 31 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.
22 Mayıs'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar oluyor. 3 bin lira brüt ücret alan bir işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde net 929 lira 38 kuruş ödenecek.
ASGARİ ÜCRETLİNİN İKRAMİYE HESABI
*Brüt ücret 2.943 TL
* Günlük brüt 98,10 TL
* 13 günlük brüt 1.275,30 TL
* SGK işçi primi (%14) 178,54 TL
* SGK işsizlik primi (%1) 12,75 TL
* Gelir Vergisi ( %15) 162,60 TL
* Damga vergisi 9,70 TL
* Kesinti toplamı 363,59 TL
* Net ödenecek 911,71 TL
TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VERİLİR?
Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde, ödeme işlemi yapılır. 2020 yılına ilişkin tediye ödemelerinin ödeneceği tarihler ise Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ocak 2020 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o tarihler şöyle:
31/01/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ilk taksitinin ödenmesi
22/05/2020 Kamuda çalışan işçilerin tediye ödemesinin ikinci taksitinin ödenmesi
23/12/2020 Yer altı maden işçilerinin tediye ödemesinin tamamının ödenmesi
Kamuda çalışan ve kadroya geçen taşeron işçilerin tediye ödemelerinin ilk taksiti Resmi Gazete'de yayımlandığı üzere 31 Ocak 2020 tarihinde ödenmişti. Brüt ücret üzerinden 13 günlük hesaplamalarla yapılan ödemenin ikinci taksitinin ise 22 Mayıs 2020 tarihinde yatırılması bekleniyor. Yer altı maden işçilerinin tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 4 ORAN MÜJDESİ GELDİ Mİ?
Ülke genelinde corona virüsle mücadele için çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Önceki gün yayımlanan genelgede 60 yaşından büyük kamu personelleri, engelli va hamile personellerin idari izinli sayılacağına yer verildi.
DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Gündemden düşmeyen taleplerden biri de taşeronun terfisine ilişkin çalışmaydı. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti.
Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ilgili çalışma başlatılmış olup özellikle ilerleyen günlerde çalışmanın detaylarına ilişkin bilgilerin de açıklanması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.