1000 TL Pandemi yardım başvuru sonuçları açıklanıyor işte sayfası! 2020 Pandemi başvuru sonuç sorgulama linki!

1000 TL Pandemi yardım başvuru sonuçları açıklanmaya başlıyor. Bilindiği gibi Koronavirüs sonrası ihtiyaç sahiplerine 1000 TL ödeme yapılmıştı. Bu bağlamda 3. faz başvurularının da alınacağı belirtilmişti. Corona virüsün ekonomik olarak olumsuz etkileri olmaması için ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından 1000 TL sosyal yardım desteği sunuluyor. Sosyal yardım parası başvuruları devam ediyor. İhtiyaç sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor. Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Peki sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA!
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.
PANDEMİ 1000 TL YARDIM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Pandemi sosyal destek başvuru sonucu ve güncel durumu e Devlet kapısı üzerinden öğrenilebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayın.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz.
KİMLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİR?
e-Devlet'te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı. e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait işlemleri seçebilir buradan da "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" seçeneğini işaretleyebilirler. Karşılarına çıkan formu dolduran kişilerin başvurusu tamamlanmış olacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği ise önümüzdeki günlerde değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,
Silikozis Aylığı,
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,
Öksüz Yetim Yardımı,
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,
Şartlı Eğitim Yardımı,
Şartlı Sağlık Yardımı,
Çoklu Doğum Yardımı,
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.