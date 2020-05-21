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    • Ekonomi
    • 21.05.2020 22:25
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    • 21.05.2020 22:25
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    Son dakika: paylaştı: Kollarımızı sıvadık

    Son dakika haberine göre, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.


    sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, ihracatçılarımızla bir araya geldik.

    Her alanda "GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE" fotoğrafını sergilediğimiz bu dönem sonrasında yeni başarı hikâyeleri yazmak adına kollarımızı sıvadık." ifadelerine yer verdi.

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