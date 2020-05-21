Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, ihracatçılarımızla bir araya geldik.



Her alanda "GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE" fotoğrafını sergilediğimiz bu dönem sonrasında yeni başarı hikâyeleri yazmak adına kollarımızı sıvadık. pic.twitter.com/yD2ZMljGyQ