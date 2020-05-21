Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, ihracatçılarımızla bir araya geldik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 21, 2020
Her alanda "GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE" fotoğrafını sergilediğimiz bu dönem sonrasında yeni başarı hikâyeleri yazmak adına kollarımızı sıvadık. pic.twitter.com/yD2ZMljGyQ
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, ihracatçılarımızla bir araya geldik.
Her alanda "GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE" fotoğrafını sergilediğimiz bu dönem sonrasında yeni başarı hikâyeleri yazmak adına kollarımızı sıvadık." ifadelerine yer verdi.