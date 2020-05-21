BİM aktüel kataloğuyla bu hafta teknoloji, yiyecek, giyim, temizlik, teknoloji ve ev ürünlerinin yanı sıra Ramazan Bayramı'na özel indirimli ürünleri de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı için şeker, çikolata ve çeşitli alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar indirimli ürünler listesini incelemek istiyor. Peki, BİM aktüel Ramazan Bayramı özel ürünleri nelerdir? İşte haftanın kataloğu ve indirim fırsatları...

BİM AKTÜEL RAMAZAN BAYRAMI ÜRÜNLERİ