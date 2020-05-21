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    • Ekonomi
    • 21.05.2020 22:52
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    • 21.05.2020 22:52
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    Ramazan Bayramı özel ürünleri satışa sunuldu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM marketlere birbirinden özel indirimli ürünler gelmeye devam ediyor. BİM'de bu hafta çikolata, şeker, kolonya gibi bayramlık ürünler satışa sunuldu. Bir bayram klasiği olan çikolata ve şekerleri BİM'den uygun fiyatlarla satın alabilir, ürünleri aktüel kataloğdan inceleyebilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta başka hangi indirimli ürünler bulunuyor? İşte uygun fiyatlı ürünlerin listesi...

    BİM aktüel Ramazan Bayramı özel ürünleri satışa sunuldu!

    BİM aktüel kataloğuyla bu hafta teknoloji, yiyecek, giyim, temizlik, teknoloji ve ev ürünlerinin yanı sıra Ramazan Bayramı'na özel indirimli ürünleri de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı için şeker, çikolata ve çeşitli alışverişlerini yapacak olan vatandaşlar indirimli ürünler listesini incelemek istiyor. Peki, BİM aktüel Ramazan Bayramı özel ürünleri nelerdir? İşte haftanın kataloğu ve indirim fırsatları...

    BİM AKTÜEL RAMAZAN BAYRAMI ÜRÜNLERİ

    BİM 20-22 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W
    • Dahili Hafıza: 128 GB
    • Arttırılabilir Hafıza: 512 GB
    • Android 9.0
    • Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu
    • 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran
    • Video UHD (3840 x 2160) @30fps
    • 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)
    • Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)
    • Yüz Tanıma
    • Pil Gücü 4500 mAh
    • 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir
    • 3 renk seçeneği

    Haberler Ekonomi BİM aktüel Ramazan Bayramı özel ürünleri satışa sunuldu! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
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