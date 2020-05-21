HİZMET BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişilerin ilgili hizmet borçlanmasına dair resmi başvurularını SGK'ya iletmeleri gerekir. SGK üzerinden yapılan bizzat başvuruların yanında e-Devlet kapısından online başvuru hizmeti de tercih edilebilir.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan kişilerin erken emeklilikten yararlanması için ilk adımda sigorta başlangıç tarihine bakılır. Başlangıç tarihinin hemen ardından ise; prim süresi emeklilik için etkilidir. İşveren tarafından işçinin 3600 gün prim ödemesinin kesintisiz olarak yapılması şarttır.

• 1999 ve öncesi sigorta girişine sahip kişilerin emekli olabilmesi adına SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR bünyesinde sigortalı olarak çalışması gerekir.