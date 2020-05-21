Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.05.2020 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2020 19:32
    ABONE OL

    Her keseye uygun! binlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı! İşte ucuz daire fiyatları

    Toplu Konut İdaresi () belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri satışa çıkarıyor. Son olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye’nin farklı illerinde inşa edilmiş alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları satışa sundu. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ’ye başvuru yapabiliyor. İşte il il satışa sunulan daireler ve fiyat bilgileri...

    TOKİ binlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı!

    TOKİ her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi sahibi yapıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor.

    TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

    Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

    Kırıkkale

    610 daire

    Bolu43 daire

    Kırşehir

    3 daire

    Kütahya10 daire

    Çankırı

    73 daire

    Malatya7 daire

    Niğde

    5 daire

    Bitlis1 daire

    Hatay

    70 daire

    Kars9 daire

    Samsun

    147 daire

    Ankara629 daire

    Şanlıurfa

    12 daire

    Balıkesir3 daire

    Antalya

    208 daire

    Yozgat4 daire

    Sinop

    4 daire
    Haberler Ekonomi Her keseye uygun! TOKİ binlerce evi uygun fiyatlarla satışa başladı! İşte ucuz daire fiyatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri