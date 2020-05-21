TOKİ her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi sahibi yapıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor.
TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER
Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:
Kırıkkale
610 daire
Bolu43 daire
Kırşehir
3 daire
Kütahya10 daire
Çankırı
73 daire
Malatya7 daire
Niğde
5 daire
Bitlis1 daire
Hatay
70 daire
Kars9 daire
Samsun
147 daire
Ankara629 daire
Şanlıurfa
12 daire
Balıkesir3 daire
Antalya
208 daire
Yozgat4 daire
Sinop
4 daire