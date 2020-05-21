TOKİ her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi sahibi yapıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber yine TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor.

TOKİ İL İL SATIŞA SUNULAN DAİRELER

Uygun fiyatlara satılan evler şöyle:

Kırıkkale



610 daire