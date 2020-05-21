Çeyrek ve gram altın kaç TL oldu sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 377,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 378 bin 600 lira, en yüksek 383 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 380 bin 300 liradan tamamladı. İşte 21 Mayıs anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: