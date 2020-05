Corona virüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı

Geçen yıl 8 çıtalı toplam 10 bin kovan arı sattıklarını belirten Mukadder Karataş, bu yıl sattıkları arılı kovan sayısının ikiye katlandığını söyledi. 13 yıldır babası Ali İhsan Karataş (61) ve kardeşi Mustafa Karataş ile arıcılık yaptıklarını ifade eden Karataş, "Biz sadece 8 çıtalı kovan ile arı satıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerine bu arıları sattığımız için 8 çıtalı olarak göndermek daha kolay oluyor. Her çıtada ortalama bin ile 2 bin arasında arı olan bu kovanları plastik kutular içine koyarak kamyonlarla talebe göre her ile gönderebiliyoruz. Geçen yıl 350 liraya sattığımız arılı kovanlar, bu yıl 450 liradan satılıyor. Kovandaki çıta ve arı sayısına göre fiyatlar değişiyor. Fiyatların ve satışın artması arı üreticisinin yüzünü güldürdü" dedi.

Aydın bölgesinin arı ve bal üretimine çok uygun olduğunu vurgulayan Karataş, her yıl yaklaşık 150 TIR arı kovanının yaylalara gittiğini kaydetti.