



'PETEKLİ BALI ANALİZ YAPTIRMADAN TÜKETMEK RİSKLİ'

Balın kaynağının petek olduğunu da ifade eden İleri, ''Petek balın saklandığı, korunduğu bir kap. Siz bal yiyecekseniz kabuğuyla ne işiniz var. Hep bir söylem geliştirdik, dedik ki; 'Bir karpuzu kabuğuyla yemek ne kadar doğruysa, balı peteğiyle yemek o kadar doğru.' Yani bizce süzülen bal en doğrusu. Peteklerden alındıktan sonra onlar zaten bir şekilde içindeki yabancı maddelerden arıtılıyor. Hatta işletmelerde analizleri yapılıyor. Parti bazında analizleri yapılıyor. Analizleri yapıldıktan sonra da paketlere konuluyor. Petekli balın analizi çok zor. Her peteğe ayrı bir analiz yapmak gerekiyor. Astarı yüzünden pahalıya mal oluyor. Analiz yapılmadan özellikle petekli balları tüketmek gerekiyor. O da riskli. Yani bizce de petekli bal yenilebilir. Ama doğru olmak koşuluyla petekli balda tüketilebilir. Ama en doğrusu süzme bal tüketimidir'' dedi.



