Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere güvenilir bir yatırım aracı olan altın fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı. İşte 20 Mayıs anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,80
|384,00
|382,50
|382,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.530,00
|2.551,00
|2.521,00
|2.542,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|349,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.472,00
|2492,00
|2463,00
|2483,00
|Yarım Ziynet
|1236,00
|1246,00
|1232,00
|1242,00
|Çeyrek Ziynet
|618,00
|623,00
|616,00
|621,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 382,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.542,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 382,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira, işlem miktarı ise 3.384,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ardından, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin de ABD'de hampetrol stoklarındaki azalmanın sürdüğünü göstermesi, petrol fiyatlarındaki yakselmeyi destekliyor.
API verilerine göre, 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı. Aynı dönemde Cushing ve Oklahoma'daki hampetrol stoklarındaki azalma ise 5.0 milyon varili buldu. API verilerine göre bu dönemde toplam benzin stokları 651,000 bin varil ve damıtılmış petrol stokları ise 5.1 milyon varil arttı.
EIA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre de, ülkenin hampetrol stokları bir önceki haftada 0.7 milyon varil azaldı. EIA yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.
Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.
Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.
Gelişmelerle, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.61 artışla 36.46 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.31 artışla 33.48 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.77 artışla 17.48 dolar,
- altın, yüzde 0.18 artışla 1,747.69 dolar,
- bakır, yüzde 0.14 artışla 5,353.00 dolar,
- platin, yüzde 2.05 artışla 853.53 dolar,
- paladyum yüzde 3.41 artışla 2,096.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya yükseldi.