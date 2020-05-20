Altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere güvenilir bir yatırım aracı olan altın fiyatları gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı. İşte 20 Mayıs anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: