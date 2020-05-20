Sitelerde havuz problemi

sürecinde sitelerdeki havuz vesosyal alanların akıbeti merakkonusu oldu."Herkesin aynı aidatı verdiğikoca bir sitede havuzda yarısayıda kişiyi nasıl alacağız?Site sakinlerinin hangi saattekimin gireceği ya da kaçsaat içeride kalacağı gibikonularda sorun yaşamamasıimkansız" dedi. Havuza ya dadiğer sosyal alanlara alınacakkişi sayısı belirlenebilse bile'sosyal mesafe' sorunununyaşanabileceğini söyleyenİsmail Kibici, "Şezlongunuyan yana çekmek isteyenyakın arkadaşlar ya dabirbirinden ayrılmakistemeyen aile üyeleri sosyalmesafeyi yok sayacaktır.Tavsiye kararlarınıbekliyoruz" şeklinde konuştu.