Sitelerde havuz problemi

Normalleşme sürecinde sitelerdeki havuz ve sosyal alanların akıbeti merak konusu oldu. Bina, Tesis ve Enerji Yöneticileri Derneği Başkanı İsmail Kibici, "Herkesin aynı aidatı verdiği koca bir sitede havuzda yarı sayıda kişiyi nasıl alacağız? Site sakinlerinin hangi saatte kimin gireceği ya da kaç saat içeride kalacağı gibi konularda sorun yaşamaması imkansız" dedi. Havuza ya da diğer sosyal alanlara alınacak kişi sayısı belirlenebilse bile 'sosyal mesafe' sorununun yaşanabileceğini söyleyen İsmail Kibici, "Şezlongunu yan yana çekmek isteyen yakın arkadaşlar ya da birbirinden ayrılmak istemeyen aile üyeleri sosyal mesafeyi yok sayacaktır. Tavsiye kararlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.