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    • Ekonomi
    • 20.05.2020 Gazete
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    Üniversitelilere erken ödeme

    Yüksek öğrenim lerinin Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erkene çekildi. 6-10 Haziran'da yatması gereken ödemeler dün verilmeye başlandı. Gençler Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erken alıyor. Ödemeler dün başladı, 23 Mayıs’ta tamamlanacak.

    'Burs' tamam
    Yüksek öğrenim lerinin Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erkene çekildi. 6-10 Haziran'da yatması gereken ödemeler dün verilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği burs ve kredi ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar dün ödemelerini alırken, '2' olanlara bugün, '4' olanlara yarın, '6' olanlara 22 Mayıs'ta, '8' olanlara 23 Mayıs'ta burs ve kredileri verilecek.


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