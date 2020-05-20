Üniversitelilere erken ödeme

Yüksek öğrenim öğrencilerinin Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erkene çekildi. 6-10 Haziran'da yatması gereken ödemeler dün verilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği burs ve kredi ödemelerinin dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar dün ödemelerini alırken, '2' olanlara bugün, '4' olanlara yarın, '6' olanlara 22 Mayıs'ta, '8' olanlara 23 Mayıs'ta burs ve kredileri verilecek.