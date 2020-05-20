Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,78 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler "Dolar/TL ve euro ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte 20 Mayıs güncel döviz kurları

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?