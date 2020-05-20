Dolar/TL ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,78 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyenler "Dolar/TL ve euro ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte 20 Mayıs güncel döviz kurları
DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 382 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira, işlem miktarı ise 3.384,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 283 milyon 282 bin 109,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 338 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 11.005 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.976 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 6.525 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 4.409 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 16.849 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0950 ve sterlin/dolar paritesi 1,2230 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları ve ölümlerin artış hızının ivme kaybetmesine karşın Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına temkinli yaklaşıldığını ifade etti.
Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan mayıs ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla arttığını anımsatan analistler, endeksin son 5 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini de aktardı.
Analistler bugün veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi ve aşı çalışmalarından olumlu sonuç alındığı haberine karşın dün düşüşle kapanan New York borsasının ardından Asya borsaları karışık seyretti.
Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC), İran'ın Mahan Hava Yolları'na genel satış hizmeti sunan Çin merkezli "Shanghai Saint Logistic Limited" şirketinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 azalarak 2.880 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 20.595 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselerek 107,8 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 30.392 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.372 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.989,6 puandan kapandı.