65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat etme şartları nelerdir? Memleketlerine gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlara müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla yaşlı vatandaşları sevindirdi. Bakan Koca, Kovid-19 sürecinde büyük fedakarlık gösteren 65 yaş üstündeki vatandaşlara müjdeleri olduğunu duyurdu. Peki, 65 yaş üstü seyahat izni ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü seyahat etme şartları nelerdir?
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Bakan Koca; 65 yaş üstünün seyahatiyle ilgili şunları söyledi:
65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimize memleketlerine gideceklerse yanlarında bir refakatçı ile tek yönlü bir aylık seyahat izni verilecek.
İzinlerin yarından itibaren verilmeye başlanacağı belirtildi. Sürecin E-Devlet üzerinden yapılacak seyahat izin belgesi başvurularıyla ilerlemesi bekleniyor. Henüz kesin bir duyuru yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Belgeyi almak için öncelikle yukarıdaki bağlantıya tıklamanız gerekiyor.
- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.
- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.
- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.
- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.
- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.