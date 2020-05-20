65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat etme şartları nelerdir?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakan Koca; 65 yaş üstünün seyahatiyle ilgili şunları söyledi:

65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. 65 yaş üzeri büyüklerimize memleketlerine gideceklerse yanlarında bir refakatçı ile tek yönlü bir aylık seyahat izni verilecek.

İzinlerin yarından itibaren verilmeye başlanacağı belirtildi. Sürecin E-Devlet üzerinden yapılacak seyahat izin belgesi başvurularıyla ilerlemesi bekleniyor. Henüz kesin bir duyuru yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ