BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün satışa sunuldu! BİM'de bu hafta hangi indirimler var?

BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu bugün yine birbirinden farklı indirimlerle satışa çıktı. Haftanın aktüel kataloğunda özellikle Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Kumtel Cam Ankastre Set, Relax Büyük Boy Termos ve Abdullah Efendi Keyif Çift Fonksiyonlu Türk Kahvesi Makinesi ürünleri arasında göze çarpan indirimler arasında bulunuyor. Aktüel kataloğu incelemek isteyenler ise arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte BİM 20 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri listesi...

BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB

• Süper Hızlı Şarj: 25 W

• Dahili Hafıza: 128 GB

• Arttırılabilir Hafıza: 512 GB

• Android 9.0

• Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu

• 6.7"1080x2400 FHD Super Amoled ekran

• Video UHD (3840 x 2160) @30fps

• 8 Çekirdekli İşlemci (2.0GHz + 1.7 GHz)

• Üçlü Arka Kamera 32.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2) + 8.0 MP (F2.2) Ön Kamera 32.0 Mp (F2.0)

• Yüz Tanıma

• Pil Gücü 4500 mAh

• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantilidir

• 3 renk seçeneği