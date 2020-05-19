Ziraat Bankası kredi başvuru sorgulama ekranı! 6 ay geri ödemesiz Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi yattı mı?

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ VERİYOR MU?

Ziraat Bankası Covid-19 salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.

ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİ ŞARTLARI NE?

Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır.

Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.

Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.