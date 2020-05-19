Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı! Kredi ne zaman hesaplara yatırılacak?

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında devreye alınan 5, 7.5 ve 10 bin ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama işlemi, başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için başlatılan krediye başvuru yapanlar sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında detayları öğrenmek istiyor.

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor. Sonuçların açıklanması değerlendirmenin tamamlanma süresine göre değişiklik gösteriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ