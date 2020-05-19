Virüse güvenlik duvarı

Covid-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyon uygulayan insanların dijital cihaz kullanımının artması, şirketlerin evden çalışmaya geçerek verilerini uzaktan yönetmesi, siber güvenliğin önemini artırdı. Siber tehditlerde gözle görünür artışlar yaşanırken; Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Bu saldırıları bertaraf etmenin yolu güvenli altyapıdan geçiyor" dedi. Özata, kurumların güvenliklerini artırmak için yapabileceklerini şöyle sıraladı:
7 ADIMDA KORUNMA
✖ Mutlaka ağlarınıza güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek erişim sağlayın.
✖ Siber olaylara karşı müdahale planlarınızı hazırlayın ve tatbikatlar yapın.
✖ Kurum çalışanlarına siber güvenlik farkındalığını artırmak üzere düzenli eğitimler verin.
✖ Kurumların özellikle üst düzey yöneticilerini ataklara ve etkilerine karşı bilgilendirin; iş sürekliliği planlarında siber olayları da göz önünde bulundurun.
✖ Güncel teknoloji haberlerini ve siber güvenlik trendlerini sürekli takip edin.
✖ DDOS ataklara karşı operatör seviyesinde koruma hizmetlerini mutlaka kullanın.
✖ Düzenli zafiyet analizleri ile sistemlerinizi test edin.
BİNLERCE ŞİRKET VERİSİNİ UZAKTAN YÖNETİYOR
Kurumsal müşterilere bağlantı, altyapı, veri merkezi hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmeti de verdiklerini anlatan Özata, Maltepe Teknoloji Plaza'da kurdukları siber güvenlik operasyon merkezinin başarısının FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) sertifikası ile tescillendiğini vurguladı. Özata, bin 600'ü aşkın şirkete veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduklarını belirtti.
2 MİLYARLIK YATIRIM
2016'dan bu yana veri merkezlerine yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Ceyhun Özata, "Turkcell 8 veri merkeziyle Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip" dedi.
7 ADIMDA KORUNMA
✖ Mutlaka ağlarınıza güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek erişim sağlayın.
✖ Siber olaylara karşı müdahale planlarınızı hazırlayın ve tatbikatlar yapın.
✖ Kurum çalışanlarına siber güvenlik farkındalığını artırmak üzere düzenli eğitimler verin.
✖ Kurumların özellikle üst düzey yöneticilerini ataklara ve etkilerine karşı bilgilendirin; iş sürekliliği planlarında siber olayları da göz önünde bulundurun.
✖ Güncel teknoloji haberlerini ve siber güvenlik trendlerini sürekli takip edin.
✖ DDOS ataklara karşı operatör seviyesinde koruma hizmetlerini mutlaka kullanın.
✖ Düzenli zafiyet analizleri ile sistemlerinizi test edin.
BİNLERCE ŞİRKET VERİSİNİ UZAKTAN YÖNETİYOR
Kurumsal müşterilere bağlantı, altyapı, veri merkezi hizmetlerinin yanı sıra güvenlik hizmeti de verdiklerini anlatan Özata, Maltepe Teknoloji Plaza'da kurdukları siber güvenlik operasyon merkezinin başarısının FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) sertifikası ile tescillendiğini vurguladı. Özata, bin 600'ü aşkın şirkete veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunduklarını belirtti.
2 MİLYARLIK YATIRIM
2016'dan bu yana veri merkezlerine yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Ceyhun Özata, "Turkcell 8 veri merkeziyle Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip" dedi.