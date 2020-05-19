Uzun ömürlü siperlik

TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği ile Yıldız Kuluçka Merkezi'nde kurulan Ferge Mühendislik, Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında buğu yapma, hareket ve görme kısıtlılığı, sterilize edilmeme gibi sorunları ortadan kaldıran bir yüz siperliği geliştirdi. TÜBİTAK 1507 Covid 19 çağrısı kapsamında desteklenen bu siperliğin üretimine Haziran'da başlanacak. Ferge Mühendislik kurucusu Fatih Erdoğmuş, "Daha az buğu yapan, steril edilebilir, 20 haftadan uzun süre kullanılabilir, görüş kalitesi iyi, ciltte yara yapmayan siperlikler geliştiriyoruz" dedi.