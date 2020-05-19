Akıllı telefonların konum verilerini toplayan birden fazla kaynağın analizine dayanan haber, kent nüfusunun yaklaşık yüzde 5'inin 1 Mart'la 1 Mayıs arasında bölgeyi terk ettiğini gösteriyor.
New York Times'ın analizi, şehrin nüfusunun özellikle Upper East Side, West Village, SoHo ve Brooklyn Heights'ın da aralarında bulunduğu en zengin mahallelerde düştüğünü gösteriyor. Şehrin bu daha varlıklı bölgelerinde oturanların nüfusu en az yüzde 40 düştü.
Konut sakini nüfusunda düşüş yaşanan diğer bölgelerden bazılarının genelde öğrencilere evsahipliği yapan mahalleler olduğu söyleniyor. Buralar üniversitelerin kapanmasından dolayı tamamen boşaldı. Bununla birlikte, habere göre model, pandeminin ortasında nüfusunda en keskin düşüş yaşamış yerlerin, büyük ihtimalle yüksek gelir grubunun yaşadığı mahalleler olduğunu öne sürüyor.
New York Üniversitesi'nden tarih profesörü Kim Phillips-Fein, gazeteye verdiği demeçte şöyle konuştu: "Bu krizler insanlara, toplumsal sınıflarına bağlı olarak, farklı derecelerde yük bindiriyor. Bu konuda 'Hepimiz aynı gemideyiz' gibi güçlü bir retorik olsa da durum gerçekte hiç de öyle değil."
Gazeteye göre, yılda 90 bin dolar (yaklaşık 620 bin TL) ya da altında kazanan alt dilimdeki New Yorklular evlerinde kalırken, şehrin en çok kazanan yüzde birlik diliminin üçte birinden fazlası şehri terk etti.
Akıllı telefonlardan toplanarak nüfus değerlendirmesinde kullanılan veriler, akıllı telefonları olmayanları es geçtiği ve çoğunlukla kent sakinleri hakkında bazı varsayımlara dayandığı için "noksan" kabul ediliyor. Ancak, bu veriler büyük çaptaki hızlı nüfus değişimlerini ölçmede faydalı olabilir.
Diğer anlatılar da, daha zengin New Yorkluların şehri terk ederek evlerine veya tatil konutlarına taşındıkları sonucuna varıyor.
Raporda kullanılan ana veriler coğrafi analiz şirketi Descartes Labs tarafından sağlanırken, The New York Times bu analizin ayrıca diğer konum verisi sağlayıcılarına dayanan iki ayrı tahminle de uyumlu olduğunu söyledi. Habere göre, her üç değerlendirme de zengin mahallelerinin dikkat çekecek kadar daha yüksek oranda boşaldığına işaret ediyor.
The New York Times'ın kullandığı, yaklaşık 140 bin New Yorklu'dan oluşan örneklem, şehirdeki neredeyse tüm meskun sayım bölgelerinden insanları içeriyor. ABD'de salgının merkez üssü olan New York şehrinde 190 binden fazla virüs vakası, 15 bin 300'den fazla da ölüm kaydedilmiş durumda.