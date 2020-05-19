Gazeteye göre, yılda 90 bin dolar (yaklaşık 620 bin TL) ya da altında kazanan alt dilimdeki New Yorklular evlerinde kalırken, şehrin en çok kazanan yüzde birlik diliminin üçte birinden fazlası şehri terk etti.

Akıllı telefonlardan toplanarak nüfus değerlendirmesinde kullanılan veriler, akıllı telefonları olmayanları es geçtiği ve çoğunlukla kent sakinleri hakkında bazı varsayımlara dayandığı için "noksan" kabul ediliyor. Ancak, bu veriler büyük çaptaki hızlı nüfus değişimlerini ölçmede faydalı olabilir.