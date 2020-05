Diğer anlatılar da, daha zengin New Yorkluların şehri terk ederek evlerine veya tatil konutlarına taşındıkları sonucuna varıyor.

Raporda kullanılan ana veriler coğrafi analiz şirketi Descartes Labs tarafından sağlanırken, The New York Times bu analizin ayrıca diğer konum verisi sağlayıcılarına dayanan iki ayrı tahminle de uyumlu olduğunu söyledi. Habere göre, her üç değerlendirme de zengin mahallelerinin dikkat çekecek kadar daha yüksek oranda boşaldığına işaret ediyor.

The New York Times'ın kullandığı, yaklaşık 140 bin New Yorklu'dan oluşan örneklem, şehirdeki neredeyse tüm meskun sayım bölgelerinden insanları içeriyor. ABD'de salgının merkez üssü olan New York şehrinde 190 binden fazla virüs vakası, 15 bin 300'den fazla da ölüm kaydedilmiş durumda.