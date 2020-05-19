06.01.1973 doğumluyum. Sigorta girişim 01.08.1991'de yapıldı. 15.11.1994 ile 26.08.1996 tarihleri arasında askere gittim. Bu nedenle sigorta primi yatırılmadı. 26.08.1996 ile 15.02.2019 tarihleri arasında kesintisiz çalıştım. Emekli olabilmek için daha ne kadar çalışmam gerek? Maaşımın düşmemesi ve ya yükselmesi için ne yapabilirim? Emeklilik sürem dolsa bile çalışmaya devam etmem emekli maaşımı yükseltmeye yardımcı olur mu? 9300 gün sigorta primim var. Askerlik borçlanması tam süre ya da kısmi süre göstererek borçlanmam emeklilikte daha yüksek maaş bağlanmasını sağlar mı? ERGÜN GÖKÇÜOĞLU
25 yıl 53 yaş ve 5600 gün şartları var. 25 yıl tamamlanmış. Verilen bilgiye göre de prim de tamamlanmış. Yaş dolunca 06.01.2026 tarihinde emekli olur
Askerlik sigortadan sonra olduğu için borçlanmak yaşı geri çekmez. Boşuna para ödemeye gerek yok çünkü prim tamam.
Bundan sonra brüt maaşın en az 4000 TL ve üzeri olması durumunda emekli maaşına pozitif katkısı olacaktır.
Emeklilik süresi dolduktan sonra çalışmaya devam etmek emekli maaşını kaçırmak demektir.
Ancak çalıştığınız yerde çok yüksek maaş alıyorsanız emekli maaşınızdan feragat edebilirsiniz. Ancak bir yıl fazladan çalışmak emekli maaşınızı en fazla 100 lira artıracaktır. Bu 100 lira için 12 maaştan olmak doğru mu karar sizin. Eğer maaşınız çok yüksekse emekli olup daha az maaş almamak için devam edebilirsiniz.
Askerlik borçlanması size prim kazandırır ama buna gerek yok.
Yüksekten askerlik borçlansanız yine emekli maaşınıza katkı az olur. Hesabı şöyle yapın
18 ay askerlik borçlandığınızı düşünelim
Bugünkü parayla
941,76X 18 = 16.951 lira (En az)
941,76 X 7.5 = 7.063,20 X 18 = 127.137,60 TL ( en yüksek) ödeyeceksiniz.
En az tutarı öderseniz hiçbir katkısı olmaz
127 bin lira öderseniz Bu mümkün değil ama diyelim emekli maaşınızı 1000 TL artırdı.
Yatırdığınız 127 bin lirayı geri alabilmek için 127 ay maaş beklemeniz gerekir.
Değer mi?
Paranızı boşuna harcamayın.
FARUK ERDEM-TAKVİM