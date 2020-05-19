25 yıl 53 yaş ve 5600 gün şartları var. 25 yıl tamamlanmış. Verilen bilgiye göre de prim de tamamlanmış. Yaş dolunca 06.01.2026 tarihinde emekli olur

Askerlik sigortadan sonra olduğu için borçlanmak yaşı geri çekmez. Boşuna para ödemeye gerek yok çünkü prim tamam.