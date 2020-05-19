ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti.

2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.