Koronavirüs salgını insanlar için yeni yeni alışkanlıklar ortaya çıkardı. Önceden maskenin ne olduğunu bile bilmeyen insanlar, artık eldiven maske ikilisi olmadan dışarı adımını atmıyor, birbirinin yakınından ayrılmayanlar ise sosyal mesafeyi neredeyse metre ile ölçüyor...

Bir çok şeyin değiştiği yaşantımızda tatil alışkanlıklarının da değişeceği konuşuluyor. Amerikan seyahat dergisi Travel + Leisure turizm sektörünün yeni dinamiklerini ele aldı.

MİNİMALE DÖNÜŞ

Uzmanların görüşlerine dayandırılarak yazılan makalede, öncelikle insanların ilk etapta, senelerce olmasa bile aylarca, kendi ülkelerinde yerelde seyahat etmeye odaklanacakları düşünülüyor.

Seyahatlerde mümkünse daha az uçak yolculuğu kullanılması öneriliyor, yabancılarla temastan daha rahat kaçınılabilecek tren ya da kara yolculuklarına, daha doğru tercih gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla varılacak yere en hızlı şekilde varmamızı sağlayan uçak yolculukları yerine daha 'yavaş' bir ulaşım revaçta olacak.

OTELLERE YENİ STANDART

Oteller de korona sonrası değişimin en önemli parçalarından biri olacak. 'Yüksek standartta hijyen, temizlik, sosyal mesafe' gibi olması gereken kuralların, oteller tarafından bilgilendirici güvenlik rehberleriyle ciddi anlamda paylaşılması gerektiği düşünülüyor.

Dijital check-in ve check-out şeklinde temasın azaltılması, maske ve eldiven sağlanması, kağıt kullanımının azaltılması, sık kullanılan alanların dezenfeksiyonu, ortak alanların sosyal mesafe dikkate alınarak kısa süreler kullanılması gibi pek çok değişik uygulama, oteller ön planda olacak gibi görünüyor.

MAHREMİYET VE İZOLASYON

Uzmanlara göre insanlar hastalığa karşı izolasyon ve sosyal mesafe kavramları nasıl gelişim sağladıysa, tatillerde de aynı bu şekilde yaşanacak bir evrim bekleniyor. İnsanlar sosyalleşmeden tatil yapmak ve seyahat etmek isteyecek. Bu noktada otellerde yapılan tatiller yerini villa kiralamalara bırakacak.

Yunan lüks villa kiralama şirketi White Key Villas'in Direktörü'nün açıklaması, rezervasyonlarda bu yaz için artış görünmese bile çoğu kişinin villa kiralamayı, otelde konaklamaya tercih edeceği yönünde. Yeni normalleşme sürecine dönüldüğünde, profesyonel anlamda yönetilen özel villalar, global anlamda en güvenli konaklama tercihi olacak gibi.

HAVACILIKTA DEĞİŞİM RÜZGARLARI

Koronavirüsün yayılım sağladığı alanlardan biri oan havacılık sektörü de bu noktada salgına karşı bazı değişimler gösterecek. Temassız ateş ölçme, parmak iziyle hızlı virüs testi, maske kullanım zorunluluğu, maske temini gibi tedbirler, bazı havayolu şirketlerinin gerçekleştirdiği yeniliklerden bir kaçı.

Uzmanların görüşlerine göre bagaj karusellerinin ve güvenlik hatlarının, sosyal mesafeyi aşmayacak şekilde yapılandırılması göz önüne alınmalı. Travel + Leisure'ın haberine göre uçak koltuk üreticisi Aviointeriors'ın yolcuların arasına transparan bariyerler koyan dizaynının da yeni uygulamalar arasına gireceği tahmin ediliyor.

CRUISE SEKTÖRÜ İÇİN SORUNLAR

Gelelim Cruise sektörüne. Turizm uzman görüşüne göre en büyük mücadeleyi verecek olan gemi seyahat sektörü, iş modellerini tekrar yapılandırmak zorunda kalacak. Bu süreçte limanlara yanaşma yasağı getirilen ve denizin ortasında karantinaya alınan gemiler gibi durumlar yaşandı.

Yeni uygulamalar arasında yolcu sayısının azaltılması, gemiye iniş ve biniş şekillerinin mesafeli olacak şekilde yeniden yapılandırılması gibi yeniliklerin olacağı düşünülüyor.

AŞIRI KALABALIK TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Uzmanlar tarafından aşırı kalabalık turizmin ve hızlı seyahatin bazı açılardan sona geldiği düşünülüyor.

Kalabalığı azaltmak için ise müze, tarihi ya da turistik lokasyonlarda Roma Borghese Galerisi'nin yaptığı gibi süreli biletler ayarlanabilir. Ayrıca ekonomik olarak zora düşen insanların, para biriktirip daha az ama daha anlamlı seyahatler yapmaya başlayacağı düşünülüyor.