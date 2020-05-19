Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip. 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı olarak inşa edilen ve 3 heliportu bulunan hastane, 10 bloktan oluşuyor.