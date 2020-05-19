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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 14:59
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    • 19.05.2020 14:59
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    'ten şoke eden açıklama: 9 milyon yolcunun bilgileri çalındı

    ’de faaliyet gösteren havayolu şirketi , 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin yapılan bir sonucunda çalındığını duyurdu. EasyJet’ten yapılan açıklamada, “Şu ana kadar çalınan kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadı” denildi.

    9 milyon yolcunun bilgileri çalındı

    Yunan girişimci Stelios Haji-Ioannou tarafından 1995 yılında 'de kurulmuş bir düşük maliyetli havayolu şirketi olan , yapılan sonucunda 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve 2 bin 208 kişinin de kredi kartı bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, kredi kartı bilgileri çalınan kişilerle irtibata geçildiği, söz konusu saldırıdan etkilenenler kişilerle de ilerleyen günlerde irtibat kurulacağı belirtildi.

    'BİLGİLERİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINA İLİŞKİN BİR KANIT YOK'
    EasyJet'ten yapılan açıklamada, "Şu ana kadar çalınan kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanıldığına ilişkin bir kanıt bulunmadı" denilirken; şirketin İcra Kurulu Başkanı Johan Lundgren, "Bu olaydan etkilenen müşterilerimizden özür diliyoruz. Bu olay nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerimize ulaşıyoruz" dedi.


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