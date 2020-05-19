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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 15:41
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    • 19.05.2020 15:41
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    BİM 19 Mayıs aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    BİM 19 Mayıs aktüel kataloğu fırsat dolu ürünlerle bugün görücüye çıktı. Bu nedenle haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler aktüel kataloğda yer alan ürünleri incelemek istiyor. BİM'de bu hafta satışa sunulan ürünler arasında temizlik, bakım, giyim ve yiyecek ürünleri ön plana çıkıyor. Peki, BİM 19 Mayıs aktüel kataloğunda başka hangi ürünler indirimle satışa sunuldu? İşte haftanın aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

    BİM 19 Mayıs aktüel kataloğunda indirim fırsatı!

    Bu hafta marketlerde satışa sunulacak aktüel kataloğ indirimlerini öğrenmek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Yüz binlerce kişi bu ürünleri inceleyerek fırsatlardan yararlanmak istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM bugün yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunuldu. Firmanın internet sitesinde BİM 19 Mayıs Salı aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, Salı günü BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 19 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 19 Mayıs aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla geldi! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
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