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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 18:50
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    • 18.05.2020 18:50
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımında, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

    "ÜLKEMİZİN MİRAS VE CEVHERLERİ PARLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"
    Bakan Albayrak paylaşımında, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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