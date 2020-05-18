Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası dolayısıyla Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

"ÜLKEMİZİN MİRAS VE CEVHERLERİ PARLAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Albayrak paylaşımında, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.